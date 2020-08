Il tribunale speciale del Libano ha condannato un membro di Hezbollah per l’omicidio del 2005 dell’ex presidente libanese Hariri (Di martedì 18 agosto 2020) Il tribunale speciale del Libano ha giudicato Salim Jamil Ayyash, membro del gruppo politico-terrorista Hezbollah, colpevole «al di là di ogni ragionevole dubbio» dell’attentato del 14 febbraio 2005 a Beirut in cui furono uccisi con un’autobomba l’ex primo ministro libanese Leggi su ilpost

