"Il testimone ci ha dato una nuova pista". Subito dopo l'incidente, con suo figlio: Viviana Parisi, quel gesto inspiegabile (Di martedì 18 agosto 2020) "Il testimone ci ha offerto una nuova pista". Viviana Parisi non è andata verso il mare, ma verso la montagna. La chiave del giallo di Caronia, suggerisce il procuratore Angelo Cavallo, potrebbe essere la strada presa dalla mamma 43enne quel 3 agosto, con il figlio Gioele Mondello di 4 anni in braccio, vivo, dopo l'incidente nel tunnel dell'A20 Messina-Palermo. Viviana è stata ritrovata morta a un chilometro di distanza, sotto a un traliccio. Il bimbo è scomparso, e gli inquirenti ora lo stanno cercando nella nuova zona indicata dal testimone-chiave, il turista in vacanza in Sicilia e di ritorno a casa, al Nord, e che seguiva in auto quella di ... Leggi su liberoquotidiano

