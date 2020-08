IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 19 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 19 agosto 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 19 agosto 2020Nasce il figlio di Angustias, dopo un lungo travaglio. La Montenegro prepara i documenti degli accordi per le nozze tra il marchese e Soledad. La stessa Francisca chiede a Pedro di convalidarli e di firmarli in qualità di testimone, ordinandogli di non parlarne a nessuno. Lui, invece, subito spiffera tutto a Dolores e Hipolito. Hipolito ha ancora dubbi sul suo lavoro di fotografo. Mercedes scopre che in passato il marchese aveva una sorella che si è uccisa in quanto abbandonata sull’altare da Salvador Castro. Il SEGRETO: tutte le nostre ... Leggi su tvsoap

