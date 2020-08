Il ritorno di Draghi. L’ex numero uno della Bce al Meeting di Rimini: “La crisi ha aumentato le diseguaglianze. Ai giovani bisogna dare di più, l’istruzione è essenziale” (Di martedì 18 agosto 2020) “Questa crisi ha provocato un aumento drammatico del numero delle persone private del lavoro che, secondo le prime stime, sara’ difficile riassorbire velocemente”. E’ quanto ha detto l’ex presidente della Bce Mario Draghi, nel corso dell’incontro inaugurale del Meeting di Rimini. “Inoltre la chiusura delle scuole e di altri luoghi di apprendimento hanno interrotto percorsi professionali ed educativi, approfondendo ulteriormente le diseguaglianze. La nostra libertà di circolazione, la nostra stessa interazione umana fisica e psicologica sono state sacrificate, interi settori delle nostre economie sono stati chiusi o messi in condizione di non operare”. “Nel secondo trimestre del 2020 – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale

