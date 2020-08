Il ragazzino dell’Ohio con il braccio di IronMan – Il video (Di martedì 18 agosto 2020) James Parris, otto anni, è di Dayton, Ohio, negli Usa. Un video pubblicato nei giorni scorsi lo vede impegnato a sperimentare per la prima volta il suo braccio bionico di Iron Man. La protesi, un Hero Arm, è stata creata appositamente per lui da Open Bionics. Nel video il bimbo prova a raccogliere una pietra. Secondo la madre di James, Melissa, suo figlio avrebbe sempre voluto una mano robotica. «James ha ricevuto il suo Hero Arm ed era così contento. L’ha messo su e in qualche modo sapeva da subito cosa fare», dice la famiglia in una nota. Leggi anche: «Non far finta di non vedere»: come dieci sub non vedenti hanno ripulito i fondali delle TremitiRagazzo getta una bottiglia di plastica in mare e posta il video sui social. Sarà denunciatoStop al ... Leggi su open.online

