Il Psg stacca il tagliando: è la prima finale di Champions della storia (Di martedì 18 agosto 2020) Il Paris Saint-Germain, spazza via i tedeschi del Lipsia e arriva per la prima volta nella sua storia in finale di Champions League. I parigini, dopo l’Atalanta e i Tori Rossi, volano all’atto conclusivo nel palcoscenico più bello d’Europa e aspettano l’altra finalista che uscirà dalla sfida di domani tra Lione e Bayern Monaco. Gli uomini di Tuchel passano in vantaggio dopo appena 13′ con Marquinos prima del raddoppio firmato da Di Maria al 42′. I tedeschi provano a restare a galla ma nella ripresa crollano sotto i colpi di Bernat che al 56′ con una rapina in area di rigore mette il risultato in ghiaccio e manda i francesi in finale. Nel finale spazio anche a Marco Verratti che prende il posto di Herrera in ... Leggi su alfredopedulla

