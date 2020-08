Il PSG schianta il Lipsia e vola in finale di Champions: è il trionfo di Tuchel (Di mercoledì 19 agosto 2020) Al termine di una partita sontuosa, il PSG centra la prima finale Champions della sua storia. Rispettati i pronostici della vigilia, con in francesi mai in difficoltà e padroni del campo per novanta minuti. Lezione di Tuchel all’allievo Nagelsmann: a 33 anni la mancanza di esperienza a certi livelli si paga. Domenica la finalissima. Thiago Silva e compagni aspettano una tra Bayern e Lione. Il primo tempo Nagelsmann conferma le indiscrezioni del pre-gara: solito 4-2-3-1 con Poulsen falso nove e il trio Sabitzer, Olmo e Nkunku alle sue spalle. L’unico cambio è quello di Mukiele per Halstenberg. Rivoluzione vera e propria invece per il PSG: Tuchel panchina Icardi in favore di Mbappè e rilancia Di Maria dal primo minuto. In porta l’infortunato Navas viene sostituito da Sergio ... Leggi su sport.periodicodaily

