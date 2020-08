Il PSG annienta il Lipsia e vola in finale: 3-0 senza storia, ora Bayern o Lione (Di martedì 18 agosto 2020) Il Psg annienta per 3-0 il Lipsia e vola in finale di Champions quella di stasera, con calcio d’inizio alle ore 21, è stata la prima semifinale di Champions League, in scena allo stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo, sede delle Final Eight della massima competizione europea. Inattesa sfida tra due allenatori tedeschi: Nagelsmann, che deve fare a meno dell’infortunato Ibrahima Konaté, e Tuchel, che non può contare su Keylor Navas ma recupera Marco Verratti. Chi vince sfiderà in finale domenica la vincente dell’altra semifinale tra Lione e Bayern Monaco, in programma domani sera. Il PSG, che è arrivato in ... Leggi su sportface

