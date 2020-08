Il prestito di Stato alla Casaleggio (Di martedì 18 agosto 2020) La Casaleggio Associati ha ricevuto il 20 luglio scorso dal fondo garanzia delle piccole e medie imprese una garanzia di 25mila euro su un prestito della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale per porre «rimedio a un grave turbamento dell’economia». Lo scrive oggi Repubblica in un articolo a firma di Annalisa Cuzzocrea ed Ettore Livini: L’operazione – ovviamente totalmente legittima e che non prevede trattamenti discrezionali delle richieste – rientra nei piani di aiuti per le piccole e medie imprese varati con il Cura-Italia e il decreto liquidità dal governo giallorosso partecipato dal M5S, di cui Casaleggio controlla gli iscritti attraverso l’associazione Rousseau. Uno schema destinato a mobilitare fino a 100 miliardi, cui – al 16 agosto – ... Leggi su nextquotidiano

