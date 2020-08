IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 19 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 19 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 19 agosto 2020Marcello (Pietro Masotti) spiega a Roberta (Federica De Benedittis) che Federico (Alessandro Fella) potrebbe aver capito quello che c’è stato tra loro. Più tardi, al momento di salutarsi, la ragazza confessa al giovane Cattaneo il bacio con Marcello. A quel punto, Federico la lascia freddamente e parte per la Svizzera. Angela (Alessia Debandi) teme di essere fuori posto e decide di non intervenire alle nozze di Adelaide (Vanessa Gravina). Tuttavia, Riccardo (Enrico Oetiker) cerca di farle cambiare idea. Ludovica (Giulia Arena) è ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #Anticipazioni #PDSdaily La trama di #domani, #19agosto - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 4 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - Robi9915 : @Zbarskij @punkebbasta Me li vedo, a frignare nel paradiso delle merde quei due,perché solo il padreterno è decisionista. - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 agosto 2020: Federico lascia Roberta - #Paradiso #delle #Signore - lampadinagr55 : RT @giuseantosnc: Il paradiso delle....'spagnole' -

Ultime Notizie dalla rete : PARADISO DELLE

Il secondo è stato ‘Love Theme’ da ‘Nuovo Cinema Paradiso’ il brano originariamente più malinconico e struggente, in questa reinterpretazione ho voluto alienare questo senso per soddisfare il criterio ...Ed è così che, su Instagram, c’è una esplosione di romanticismo: tra baci, tenerezze – spesso in luoghi bellissimi o con alle spalle tramonti da favola – i nostri volti noti tornano ragazzini alle pre ...