Il nuovo tatuaggio di Vincent Cassel è una dedica d'amore alla sua "Betty Boop" Tina Kunakey (Di martedì 18 agosto 2020) Un tatuaggio che è una dedica d’amore alla sua “Betty Boop”. Così Vincent Cassel celebra il secondo anniversario del matrimonio con la modella Tina Kunakey: era il 24 agosto 2018 quando la coppia disse “sì” nel piccolo municipio di Bidart, a pochi chilometri da Biarritz.L’attore, 54 anni a novembre, conobbe la giovane modella nel 2015, sulle spiagge della francese Saint-Jean-de-Luz. Oggi, nello stesso luogo, Cassel si fa immortalare con un’affascinante Betty Boop in versione afro sul braccio, la stessa immagine che la moglie Tina usa come avatar su Instagram. Qualche fan ... Leggi su huffingtonpost

Un tatuaggio che è una dedica d’amore alla sua “Betty Boop”. Così Vincent Cassel celebra il secondo anniversario del matrimonio con la modella Tina Kunakey: era il 24 agosto 2018 quando la coppia ...Insomma, i 31 anni di gap anagrafico non sono mai stati un problema e la love story si è rafforzata giorno dopo giorno, con il matrimonio, appunto, e con la figlia Amazonie, nata nell’aprile 2019. E ...