“Il negro lo tratti così o niente”: il razzismo del medico sul ragazzo preso per il collo dal poliziotto (Di martedì 18 agosto 2020) Qualche giorno fa Gloria Bardi, insegnante candidata per le regionali con la lista di Ferruccio Sansa, ha raccontato su Facebook un episodio di razzismo. Il protagonista si chiama Marco Battaglieri. E’ una persona che salva vite, di qualunque colore, è un medico. E anche per questo le sue parole risultano ancora di più insopportabili. Spiega la Bardi: “Conosco Marco Battaglieri perché è il mio medico e abbiamo avuto figli compagni di scuola. Ha inoltre seguito con professionalità la recente gravidanza di mia figlia. Ho sempre trovato in lui affabilità e sollecitudine, anche se non abbiamo mai parlato di determinati argomenti. Questo non significa che io sottovaluti ciò che ha avuto la sfrontatezza di pubblicare, al contrario devo aggiungervi l’aggravante del leonismo da ... Leggi su nextquotidiano

