Il ministero contro le fake news sui contagi in classe: “Studenti con sintomi prelevati dalle Asl? Falso, torneranno a casa con i genitori” (Di martedì 18 agosto 2020) Se uno studente comincerà ad avere febbre, tosse o altri sintomi correlati al coronavirus mentre è a scuola, farà ritorno “il prima possibile” al proprio domicilio. E non verrà “affidato” in alcun modo alle Asl senza la possibilità di vedere i propri genitori, come sostenuto da alcuni post sui social network. Lo conferma il ministero dell’Istruzione in un comunicato, pubblicato per combattere “una grave fake news” che sta girando sul web “su cosa accade quando si deve gestire un alunno che, all’interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19”. “Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - erpedrini : RT @OllaPiero: Bonafede all’interno del Ministero inciampa su un gradino, cade rovinosamente e sbatte la testa contro un muro. ImMediatamen… - RFanciola : RT @emilianobos: Nuovo video dei “#repubblicani contro #Trump” Testimonial: ex-capo gabinetto del ministero dell’interno “Trump é pericol… - enricovik : RT @kattolikamente: .@Viminale Qualcuno ci spieghi a che cosa serve il Ministero dell'Interno, a parte l'uso di droni ed elicotteri contro… - emilianobos : Nuovo video dei “#repubblicani contro #Trump” Testimonial: ex-capo gabinetto del ministero dell’interno “Trump é… -

Ultime Notizie dalla rete : ministero contro Il ministero contro le fake news sui contagi in classe: “Studenti con sintomi prelevati dalle Asl?… Il Fatto Quotidiano Huawei: Cina, Usa fermino soppressione e discredito

(ANSA) - PECHINO, 18 AGO - La Cina "si oppone con forza alla soppressione e al discredito degli Stati Uniti contro Huawei" dopo ... Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, nel ...

Canada: scandalo beneficenza, si dimette il ministro delle finanze

Il ministro delle finanze canadese, Bill Morneau, si è dimesso dopo settimane di speculazioni sul suo futuro a seguito di uno scandalo legato al mondo della beneficenza che ha scosso il governo della ...

(ANSA) - PECHINO, 18 AGO - La Cina "si oppone con forza alla soppressione e al discredito degli Stati Uniti contro Huawei" dopo ... Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, nel ...Il ministro delle finanze canadese, Bill Morneau, si è dimesso dopo settimane di speculazioni sul suo futuro a seguito di uno scandalo legato al mondo della beneficenza che ha scosso il governo della ...