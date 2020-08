Il legale di famiglia: "Viviana era bipolare. Aveva manie di persecuzione e deliri mistici" (Di martedì 18 agosto 2020) “Viviana alternava stati e momenti dell’umore. Ritengo probabile che soffrisse di sindrome bipolare”. A parlare è Claudio Mondello, avvocato della famiglia Modello e anche cugino di Daniele, il marito di Viviana Parisi, la dj ritrovata senza vita nei pressi Caronia (Messina) dopo essere scomparsa col figlio Gioele, di 4 anni.“I problemi non si risolvono per il tramite di una opportunistica rimozione collettiva - scrive Mondello su Facebook - il disagio mentale non può ricadere, nella nostra costante indifferenza, sulle spalle di chi lo viva in via diretta o su quelle dei prossimi congiunti di questi. Non accadrà, ne sono certo, ma quella di cui si discorre potrebbe essere una buona occasione per fare il punto sul nostro momento collettivo; potrebbe costituire lo spunto ... Leggi su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il legale di famiglia: 'Viviana era bipolare. Aveva manie di persecuzione e deliri mistici' - Rolfi39 : RT @HuffPostItalia: Il legale di famiglia: 'Viviana era bipolare. Aveva manie di persecuzione e deliri mistici' - HuffPostItalia : Il legale di famiglia: 'Viviana era bipolare. Aveva manie di persecuzione e deliri mistici' - fr_colors : RT @saveriolakadima: 1658 giorni senza Giulio. Alessandra Ballerini, legale famiglia #Regeni:«Prendere dei provvedimenti nei confronti dell… - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Proseguono a Caronia, in provincia di Messina, le ricerche del piccolo Gioele. Secondo il legale della famiglia la madre Vivian… -