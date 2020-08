Il grande discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini (Di martedì 18 agosto 2020) Pubblichiamo l’intervento dell’ex presidente della Bce, Mario Draghi, al Meeting di Rimini. Questa situazione di crisi, la pandemia, tra le tante conseguenze genera incertezza. Forse la prima cosa che viene in mente. Una incertezza che è paralizzante nelle nostre attività, nelle nostre decisioni. C’è però un aspetto della nostra personalità dove quest’incertezza non ha effetto: ed è il nostro impegno etico. Ed è proprio per questo che voglio ringraziare di aver ricevuto questo invito, perché mi rende in un certo senso partecipe della vostra testimonianza di impegno etico. Un impegno etico che non si ferma per l’incertezza ma anzi trova vigore nelle difficoltà, trova vigore dalla difficoltà della situazione presente. Il ... Leggi su linkiesta

d0minius : Il grande discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini - francoscoca : RT @claudiovelardi: Il grande valore del discorso di #Draghi non è negli obiettivi (giusti) da perseguire, ma nel coraggio di dichiarare, q… - MariaCostaBonec : RT @claudiovelardi: Il grande valore del discorso di #Draghi non è negli obiettivi (giusti) da perseguire, ma nel coraggio di dichiarare, q… - ValerioSal28 : RT @claudiovelardi: Il grande valore del discorso di #Draghi non è negli obiettivi (giusti) da perseguire, ma nel coraggio di dichiarare, q… - lucherinim : Sicuramente un grande Italiano, un discorso concreto e di prospettiva. Sarà ascoltato? -

Ultime Notizie dalla rete : grande discorso Il grande discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini Linkiesta.it La7, Salvini sbotta con Telese e Parenzo: “Ma mi fate finire un discorso? Altrimenti me ne vado con mia figlia sulle giostrine”

E ai conduttori che gli chiedono di non cambiare discorso, risponde piccato ... Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ...

Impegno eticoIl grande discorso di Mario Draghi al Meeting di Rimini

Il mio esser qui oggi è motivo di grande gratitudine nei vostri confronti che mi avete invitato. Dodici anni fa la crisi finanziaria provocò la più grande distruzione economica mai vista in periodo di ...

E ai conduttori che gli chiedono di non cambiare discorso, risponde piccato ... Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ...Il mio esser qui oggi è motivo di grande gratitudine nei vostri confronti che mi avete invitato. Dodici anni fa la crisi finanziaria provocò la più grande distruzione economica mai vista in periodo di ...