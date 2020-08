"Il governo paga il pizzo sui migranti". Lampedusa-caos, bomba della meloniana: la "soluzione" di Di Maio e Lamorgese (Di martedì 18 agosto 2020) Lamorgese e Di Maio "pagano il pizzo alla Tunisia". Da Fratelli d'Italia arriva la durissima presa di posizione sull'accordo raggiunto tra il governo italiano e quello tunisino: verseremo 11 milioni di euro a Tunisi per controllare le frontiere e contenere gli sbarchi di migranti. "Da mesi Lampedusa e la Sicilia sono assediate da sbarchi autonomi, molti dei quali provenienti dalla Tunisia, circa il doppio dell'anno scorso - accusa la deputata Carolina Varchi -. L'allarme del Procuratore di Agrigento sulla pericolosità sociale degli arrivi dalla Tunisia è stato ignorato e la promessa sanatoria è stato un incentivo agli sbarchi. Il governo, rappresentato da i ministri Di Maio e Lamorgese, preso atto ... Leggi su liberoquotidiano

ElenaMarino17 : RT @Romamia11: @AxiaFel A loro gli fanno di peggio, le stuprano, le bastonano e le infibulano. Il governo di bastardi gli paga le crociere… - CHEfa71 : Arrivasse la troika che dico io, lui starebbe a fare la fila per il pane fino al giorno in cui tutti non avessero l… - ilconterosso1 : @Federic0Lucian1 @alexbarbera @LiutoGiusto Guarda che è un noto provocatore,l'equivalente di @DAVIDPARENZO Parenzo… - DuccioTessadri : Esistono, sono tra noi, li paga il Governo. Non reagire, non interloquire, archiviare tutto. - mitsouko1 : RT @Romamia11: @AxiaFel A loro gli fanno di peggio, le stuprano, le bastonano e le infibulano. Il governo di bastardi gli paga le crociere… -

Ultime Notizie dalla rete : governo paga Taglio del cuneo fiscale: aumenti in busta paga per 16 milioni di lavoratori Governo Fra 3 giorni mazzata di tasse. E spuntano pure gli interessi

È tempo di tasse. Il 20 agosto è la data in cui i contribuenti italiani dovranno versare i tributi. Si tratta di una scadenza importante in cui si decreta la fine della "bella stagione". Sono 246 gli ...

Huawei, il Ban si inasprisce ancora. Rischi più concreti per gli aggiornamenti

Il governo permetterà a Huawei di continuare a intrattenere ... Poi vi siete sentiti nel profondo ogni qual volta siete stati accusati di essere pagati da Huawei. Solo qui da noi, ci sono giornalai ...

È tempo di tasse. Il 20 agosto è la data in cui i contribuenti italiani dovranno versare i tributi. Si tratta di una scadenza importante in cui si decreta la fine della "bella stagione". Sono 246 gli ...Il governo permetterà a Huawei di continuare a intrattenere ... Poi vi siete sentiti nel profondo ogni qual volta siete stati accusati di essere pagati da Huawei. Solo qui da noi, ci sono giornalai ...