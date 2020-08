Il figlio di Tiger Woods ha talento: torneo vinto a 11 anni (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA - Il figlio di Tiger Woods è un enfant prodige del golf: Charlie , a soli undici anni, ha vinto un torneo di golf in Florida sotto gli occhi del papà orgoglioso. In alcune foto su social media il ... Leggi su corrieredellosport

