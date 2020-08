Il figlio di Paola Perego ad una festa con positivi al Covid, lo sfogo: "Il tampone dopo cinque giorni" (Di martedì 18 agosto 2020) Lucio Presta, noto agente dei vip e marito di Paola Perego, si sfoga. Si sfoga su Facebook dopo che il figlio della compagna, Riccardo Carnevale, ha lavorato come dj a due serate a cui hanno partecipato alcune persone risultate poi positive al Coronavirus. Nonostante l'avviso per le analisi, tuttavia, il ragazzo ha manifestato molte difficoltà nell'effettuare il tampone prescritto: Gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro dj risultano positivi al Covid, applica protocollo e chiama il medico di base, che ti prescrive tampone, chiama lo Spallanzani per dare dati e chiede che gli venga fatto un tampone. Risposta: la chiamiamo noi e non si sente più nessuno. Nel ... Leggi su blogo

