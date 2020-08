"Il coronavirus si diffonde nell'aria". La "pistola fumante"; cambia tutto (in peggio) (Di martedì 18 agosto 2020) Il coronavirus si può diffondere nell'aria. La conferma arriva da uno studio dell'Università della Florida, che ha isolato virus vivi e infettivi da goccioline di aerosol in una stanza con pazienti ricoverati per Covid-19 e sistemati in letti posti tra i 2 e i 4 metri di distanza tra loro. Ben oltre, dunque, sottolinea il Corriere della Sera, le misure di sicurezza. In attesa della revisione da parte di altri scienziati, la dottoressa Linsey Marr parla di una "pistola fumante": "Questo è quanto le persone stavano chiedendo a gran voce, la prova inequivocabile della presenza di virus infettivi negli aerosol". In altre parole, il virus potrebbe contagiare anche in mancanza di contatto diretto della saliva, ma semplicemente con la dispersione ... Leggi su liberoquotidiano

