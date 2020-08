“Il coronavirus è europeo”. Parola di Andrew Cuomo, governatore dem di New York (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – Tutta colpa del governo federale “incompetente e non funzionante” che “non è stato capace di combattere il virus”. Anzi, a dirla tutta “neppure lo ha visto arrivare”. E così “il virus europeo ha infettato il nordest (degli Usa, ndr) mentre la Casa Bianca era ancora fissata sulla Cina“. E’ quanto dichiarato da Andrew Cuomo, governatore democratico dello Stato di New York, durante un videocollegamento con la convention del Partito Democratico a Milwaukee. Sì, avete letto bene, uno dei più noti esponenti dem degli Stati Uniti ha parlato di coronavirus “europeo” e lo ha fatto attaccando direttamente Donald Trump che lo aveva definito un “influenza kung” alludendo alla ... Leggi su ilprimatonazionale

