Il cinema riparte (dalla Mostra di Venezia) (Di martedì 18 agosto 2020) Tornare al cinema. Ma che cosa vuol dire? Tornare a vedere i film in sala? Tornare a farlo, il cinema? Tornare a pensarlo, provare cioè a rivedere alcuni dei deragliamenti (e ad apprezzarne altri) che si sono prodotti nel tempo intercorso tra la proiezione – il 19 marzo 1895 – di L’uscita dalle officine Lumière e quella – più volte rimandata – di Tenet, il film-simbolo e il santo patrono dell’uscita dall’emergenza provocata dalla pandemia? Tenet. John David Washington e Robert Pattinson nel kolossal di Christopher Nolan. Tenet, oggetto misterioso diretto da Christopher Nolan, regista di Inception e Interstellar (fantascienza filosofica, tra gli ingredienti olocausto nucleare, terza guerra mondiale, viaggi nel tempo e oltre il confine tra la vita e la morte) finalmente ... Leggi su iodonna

Una riapertura attesa per mesi da milioni di appassionati del grande schermo sparsi per l’Italia, dopo un lockdown che non è riuscito, infatti, a scalfire la passione degli italiani per la sala cinema ...

"C’è tanta voglia di tornare in sala"

Buio in sala, please. Riparte la magia del cinema anche al chiuso. Da domani riapre i battenti, dopo quasi sei mesi di lockdown, il Multiplex Giometti de Le Befane Shopping Centre. Una ripartenza - ...

