Il centrodestra firma (un altro) patto anti-inciucio: “Mai al governo con altri”. E fa la lista delle priorità: autonomia, giustizia e presidenzialismo (Di martedì 18 agosto 2020) Il centrodestra lancia (di nuovo) un patto anti-inciucio e una lista di priorità per la coalizione. Mentre si rafforza, non senza scossoni interni, l’asse Pd-M5s, sull’altro fronte Lega-Fi-Fdi cercano di consolidare l’alleanza in vista delle prossime Regionali e degli appuntamenti elettorali nazionali. “I responsabili” dei rispettivi partiti, si legge nel documento, “si impegnano a non dare corso, in questa e nella futura legislatura, a qualsiasi accordo di governo con partecipazione diretta o esterna, insieme ad altre forze politiche, fatto salvo una formale unanime e diversa intesa tra le forze politiche che sottoscrivono il presente documento”. Insomma, l’ennesimo accordo salvo intese diverse che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Massi_Dubai : RT @GiorgiaMeloni: Grazie a FDI il centrodestra firma il #PattoAntiInciucio e aggiunge all'accordo sull'autonomia il sostegno al #presidenz… - fattoquotidiano : Il centrodestra firma (un altro) patto anti-inciucio: “Mai al governo con altri”. E fa la lista delle priorità: aut… - Massimo21705820 : RT @GiorgiaMeloni: Grazie a FDI il centrodestra firma il #PattoAntiInciucio e aggiunge all'accordo sull'autonomia il sostegno al #presidenz… - CorrNazionale : Il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio per vincolare i partiti della coalizione agli impegni presi c… - Emma96444762 : RT @GiorgiaMeloni: Grazie a FDI il centrodestra firma il #PattoAntiInciucio e aggiunge all'accordo sull'autonomia il sostegno al #presidenz… -