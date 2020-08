Il centrodestra firma il patto anti-inciucio (Di martedì 18 agosto 2020) Il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio per vincolare i partiti della coalizione agli impegni presi con gli elettori “Grazie a Fratelli d’Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra firma Meloni: "Mai con la sinistra, il centrodestra firma il patto anti-inciucio" TGCOM Centrodestra, con il patto anti-inciucio arriva anche l’enigma del patriota

Così in una nota la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. «Grazie a Fratelli d'Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio - continua - Fin dalla campagna elettorale per le ...

Veneto: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega firmano accordo su autonomia e presidenzialismo

Centrodestra unito sul documento predisposto dal governatore Veneto Luca Zaia sull’autonomia. Tutte le forze politiche della coalizione, cioè Fratelli d’Italia e Forza Italia compresi, hanno ...

