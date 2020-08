Il braccialetto disinfettante è il nuovo oggetto del desiderio: i modelli (Di martedì 18 agosto 2020) Ci prepariamo a un autunno che sarà caratterizzato da regole ferree da rispettare, con grande attenzione ( quella che dovremmo avere sempre) per l’igiene delle mani e di tutto quello che tocchiamo. Il virus è ancora in circolazione e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Per questo motivo un oggetto molto utile potrebbe essere, sia per i grandi che per i piccini, un braccialetto di silicone pensato per contenere una piccola quantità di disinfettate o Amuchina. Il braccialetto disinfettante, che ricorda per la fisionomia un orologio, avendo uno spazio più grande per contenere il disinfettante, potrebbe essere perfetto anche per il ritorno a scuola dei bambini. La bottiglietta del disinfettante per i bambini infatti è molto pericolosa, se usata ... Leggi su ultimenotizieflash

Sono previsti tour in pedalò arancione, ghiaccioli, braccialetti, ventagli ... cuscini gonfiabili, borracce, gel disinfettante e mascherine. In Campania il governatore-sceriffo Vincenzo De Luca (qui ...

