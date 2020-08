Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 18 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) L’andamento dell’epidemia e dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia nel bollettino della Regione per il 18 agosto: oggi 50 nuovi casi e nessun decesso La Regione specifica che tra i 50 nuovi positivi registrati oggi 6 sono debolmente positivi e 1 è stato tracciato grazie a test sierologici. Anche oggi, come negli ultimi giorni, il numero di tamponi effettuati è inferiore alla media: solo 5548 per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.423.476. Sono guarite altre 71 persone per un numero complessivo di 75.319. oggi i ricoverati in terapia intensiva si mantengono stabili a 14, ma sale il numero degli ospedalizzati: sono 150, in aumento di 3 rispetto a ieri. Per quanto riguarda la ripartizione ... Leggi su nextquotidiano

