Il Billionaire chiude in anticipo e Briatore attacca il sindaco di Arzachena: "Affossa il turismo"

Ultime Notizie dalla rete : Billionaire chiude

Il Billionaire chiude la stagione in anticipo, dopo solo 27 giorni di apertura, per i divieti ad Arzachena. La protesta di Briatore. Il Billionaire chiude la stagione in anticipo a causa dei ...Una stretta "incomprensibile" per il patron del Billionaire, che ha annunciato la chiusura anticipata del suo storico locale proprio a causa delle nuove norme. Briatore è poi volato a Montecarlo, da ...