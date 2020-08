“Il 14 settembre non autorizzo ad isolare i miei figli”, la ridicola catena che gira sui social (Di martedì 18 agosto 2020) “Un popolo ignorante è più facile da governare”, ebbe ad affermare Ernesto Che Guevara. E aveva altrettanto ragione Nelson Mandela, quando diceva: “L’istruzione è l’arma più potente di cui disponiamo per cambiare la società”. Per questo bisognerebbe difendere la scuola con le unghie e con i denti, guardare ad essa come ad un investimento e non una spesa, ad un luogo di aggregazione sociale e culturale e non come un parcheggio; non pensare agli insegnanti quali erogatori di voti, ma punti di riferimento fondamentali nell’educazione del bambino. Anche perché diffidenza e presunzione sono figlie dell’ignoranza, che combinata con la paura diventa un mix esplosivo, addirittura pericoloso. È quanto accaduto con l’ultima bufala, che ha preso a girare da ... Leggi su urbanpost

