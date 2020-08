Ieri 403 positivi al Covid, ma la Lega tuona per 4 casi: erano migranti (Di martedì 18 agosto 2020) Un esempio del doppio peso della Lega, che passa dal para-negazionismo di Salvini il caciotta no-mask all'allarmismo moltiplicato 100 se si tratta di migranti. Che è accaduto? Sono stati trasferiti d'... Leggi su globalist

AnnaMar19130070 : RT @sruotolo1: #COVID19 oggi 403 casi contro i 320 di ieri. E se aumentano i contagi vuol dire che una percentuale di contagiati dovrà esse… - Carmela_oltre : RT @sruotolo1: #COVID19 oggi 403 casi contro i 320 di ieri. E se aumentano i contagi vuol dire che una percentuale di contagiati dovrà esse… - giulianog68 : RT @ultimenotizie: In crescita i contagiati da #Covid19 nelle ultime 24 ore: sono 403, 83 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tam… - vimbombo : RT @sruotolo1: #COVID19 oggi 403 casi contro i 320 di ieri. E se aumentano i contagi vuol dire che una percentuale di contagiati dovrà esse… - Alessandropans7 : RT @sruotolo1: #COVID19 oggi 403 casi contro i 320 di ieri. E se aumentano i contagi vuol dire che una percentuale di contagiati dovrà esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri 403

Il numero totale di attualmente positivi è di 15.089 con un incremento di 222 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 58 sono in cura presso le terapie intensive, 843 persone sono ...In crescita i contagiati da Covid nelle ultime 24 ore: sono 403, 83 in più di ieri. Ma aumenta anche il numero di tamponi: quasi 54mila, contro i 30mila di ieri. Le vittime sono 5 (erano state 4 ...