Icardi flop al Psg, Chiariello: "Lo prenderei di corsa anche domattina, in Italia fa la differenza!" (Di martedì 18 agosto 2020) Umberto Chiariello apprezza particolarmente Mauro Icardi e sui social ha scritto, commentando un articolo in cui l'argentino viene criticato per la prova contro l'Atalanta: "Lo prenderei di corsa anche domani mattina. Leggi su tuttonapoli

il_suning : @rujj98 @Eichiki_Onizuka @MarcoBarzaghi Il Real ha Benzema (hanno preso il flop Jovic) il Barca ha Suarez e avevano… - Zanna731 : Di cuore #neroazzurro #Icardi Ne parliamo? Imprescindibile e venduto per disperazione? Sia ringraziato il cielo.… - fcin1908it : Icardi flop con l'Atalanta, la Gazzetta: 'Il PSG l'ha riscattato con lo sconto dall'Inter ma...' -… - CalcioNews24 : PAGELLE Atalanta Psg: De Roon imperiale. Neymar imprendibile, Icardi un fantasma VOTI - FilippoRubu00 : Aggiungerei nei flop un irritante Mauro Icardi -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi flop Paris Saint-Germain, Tuchel pronto a confermare Icardi nonostante il flop contro l'Atalanta TUTTO mercato WEB Icardi flop al Psg, Chiariello: "Lo prenderei di corsa anche domattina, in Italia fa la differenza!"

Umberto Chiariello apprezza particolarmente Mauro Icardi e sui social ha scritto, commentando un articolo in cui l'argentino viene criticato per la prova contro l'Atalanta: "Lo prenderei di corsa ...

PAGELLE Atalanta Psg: De Roon imperiale. Neymar imprendibile, Icardi un fantasma VOTI

ATALANTA – Sportiello 6.5; Toloi 6.5, Caldara 5.5, Djimsiti 6 (58' Palomino 6); Hateboer 6.5, de Roon 7, Freuler 7, Gosens 5.5 (81' Castagne ng); Gomez 6 (58' Malinovskyi 5), Pašalic 7 (69' Muriel 5.5 ...

Umberto Chiariello apprezza particolarmente Mauro Icardi e sui social ha scritto, commentando un articolo in cui l'argentino viene criticato per la prova contro l'Atalanta: "Lo prenderei di corsa ...ATALANTA – Sportiello 6.5; Toloi 6.5, Caldara 5.5, Djimsiti 6 (58' Palomino 6); Hateboer 6.5, de Roon 7, Freuler 7, Gosens 5.5 (81' Castagne ng); Gomez 6 (58' Malinovskyi 5), Pašalic 7 (69' Muriel 5.5 ...