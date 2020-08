I ragazzi tornati da Porto Rotondo: «Sette notti insieme in Sardegna, inevitabile prenderci tutti il Covid» (Di martedì 18 agosto 2020) «Ho il Covid-19, l?ho preso in Costa Smeralda». Luca 20enne di Roma Nord racconta la sua vacanza. L?atto finale di una settimana esaltante iniziata il quattro di agosto e... Leggi su ilmessaggero

stanzaselvaggia : ScuolaZoo e i ragazzi tornati a casa col Covid: quelle vacanze a rischio da Gallipoli a Corfù. - RaiNews : Tornati dalla Croazia sono sette i ragazzi bresciani, tra i 18 ed i 25 anni che sono risultati positivi al Covid-19… - CretellaRoberta : RT @ErmannoKilgore: I ragazzi tornati da Porto Rotondo: «Sette notti insieme in Sardegna, inevitabile prenderci tutti il Covid» https://t.c… - obiettivovoce : Sento dire che dei ragazzi andati in vacanza siano tornati positivi/asintomatici. Bene chiedo a questi 'scienziati!… - titina49 : RT @ErmannoKilgore: I ragazzi tornati da Porto Rotondo: «Sette notti insieme in Sardegna, inevitabile prenderci tutti il Covid» https://t.c… -