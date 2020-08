I 'Falò della Baronia' fanno tappa a San Sossio, la tradizione continua (Di martedì 18 agosto 2020) Prosegue il suo cammino, dopo la ripartenza post-COVID, il progetto 'I Falò della Baronia', promosso dal Comune di Carife, in partenariato con i comuni di San Nicola Baronia e San Sossio Baronia ed è ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Falò della Bari, allarme bomba alla Ferrotramviaria: trovato borsone con abiti. Riparte circolazione ferroviaria La Gazzetta del Mezzogiorno Falò e consumo di droga sulle spiagge di Monopoli, scattano i controlli con le unità cinofile: sequestri e multe

L'attività, assieme agli operatori con il cane dell'unità cinofila Zlatan ha consentito il sequestro di alcune dosi di sostanza stupefacente, marijuana, e la contestazione di alcuni illeciti ...

Il docufilm 'La tribù de falàsch' sulle note dei Bevano Est

Il documentario di Andrea Pari viene arricchito dalle musiche dal vivo dei Bevano Est, Stefano Delvecchio organetto diatonico e voce, Davide Castiglia violino, Giampiero Cignani clarinetti,. Il docume ...

