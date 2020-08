I dem eleggono Biden fingendosi uniti. Ma lui ha perso quasi tutto il vantaggio (Di martedì 18 agosto 2020) Valeria Robecco Milwakee lo incoronerà ma non scalda i cuori e Obama teme le sue gaffe. E Trump, in grande rimonta, va a parlare a casa sua I democratici sotterrano momentaneamente l'ascia di guerra e si presentano compatti alla prima convention virtuale della storia americana. La battaglia di Usa 2020, stravolta dalla pandemia di coronavirus che ha relegato Joe Biden nel seminterrato della sua casa in Delaware, e impedito a Donald Trump i mega-comizi che infiammano il suo popolo, entra nel vivo con le due kermesse di partito. La prima, sino a giovedì, è quella dell'Asinello: si tiene a Milwaukee, almeno sulla carta, perché nella città del Wisconsin non ci sono i circa 4.800 delegati nè il pubblico. La quattro giorni di appuntamenti si terrà con una serie di video messaggi. L'impatto dell'appuntamento ... Leggi su ilgiornale

