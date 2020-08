I dati del 18 agosto della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia (Di martedì 18 agosto 2020) Il bollettino del ministero della Salute per il 18 agosto e i dati dei contagi di Coronavirus in Italia di oggi pubblicati dalla Protezione Civile: ci sono 403 nuovi positivi e 5 morti (ieri i positivi erano 320). I dimessi o guariti sono 174, mentre i ricoverati in terapia intensiva restano 58 e i ricoverati con sintomi sono 33 in più e arrivano a 843. L’unica regione con zero casi è la Valle d’Aosta. In isolamento domiciliare ci sono 14188 persone, mentre il totale degli attualmente positivi arriva a 15089. Il totale dei morti è 35405. oggi secondo la ripartizione dei contagi nelle Regioni in Lombardia oggi 50 nuovi positivi e nessun decesso a fronte di un numero ancora contenuto di ... Leggi su nextquotidiano

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - borghi_claudio : @RasoiodiRoccam @robersperanza Eh caro mio come fa uno intelligente come te a non capire che la distorsione dei dat… - fattoquotidiano : COVID E LAVORO Il principio della privacy resta intoccabile: nessuna ingerenza nei dati personali del lavoratore an… - giornalettismo : Dati del #18agosto migliori, nonostante l'aumento di contagi rispetto a ieri: oggi, infatti, sono stati effettuati… - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati del ministero della salute #Covid -