I contagi in Italia: 403 nelle ultime 24 ore, ma il doppio di tamponi di ieri (Di martedì 18 agosto 2020) In aumento i nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi sono 403 nelle ultime 24 ore, mentre ieri l'incremento era stato di 320. Ma nelle ultime 24 ore sono stati fatti 53.976 tamponi, ieri erano stati ... Leggi su globalist

ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - PagellaPolitica : Secondo #Salvini e #Meloni, l’aumento di casi di #Covid19 in Italia è legato agli #sbarchi di #migranti. ? Abbiam… - fattoquotidiano : L’Oms: “294mila casi in 24 ore, mai successo” #FattoQuotidiano #edicola #17agosto - LetiziaFirenze : ToscanaNewsLive: Coronavirus, ancora in aumento i contagi in Italia... - LucyMilano92 : RT @IlZebraapois: Sky tg24Coronavirus,OMS:'Contagi spinti dagli Under 40,in Italia età media di 34 anni'.Strano,ma non erano gli anziani i… -