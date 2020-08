“I clandestini vanno rimpatriati non coccolati”. Meloni contro la “furia immigrazionista” giallofucsia (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – Giorgia Meloni torna all’attacco del governo giallofucsia sul fronte dell’immigrazione: “Gli italiani sono stanchi della furia immigrazionista della sinistra e del M5S, i clandestini vanno rimpatriati, non coccolati e regolarizzati“. In un post su Facebook la leader di Fratelli d’Italia ricorda che “la Bellanova in lacrime aveva raccontato che la sanatoria di massa dei clandestini fatta dal governo in piena crisi coronavirus serviva ad aiutare le aziende agricole e a salvare i braccianti dal caporalato”. “Era una menzogna, ovviamente, – è l’accusa – e ora i dati ufficiali lo certificano: su 207.000 regolarizzazioni, l’85% riguarda sedicenti colf e badanti (uomini), che con ogni ... Leggi su ilprimatonazionale

