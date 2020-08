I Campionati Europei di baseball 2021 a Torino, Avigliana e Settimo: tornano in Italia dopo 22 anni (Di martedì 18 agosto 2020) Torino, Settimo Torinese e Avigliana, nel 2021 saranno sede del 36° campionato europeo di baseball. Era nell'aria già da diverse settimane e ora è arrivata la conferma ufficiale dall'esecutivo della ... Leggi su torinotoday

In campionato abbiamo avuto due scivoloni ingiustificabili con ... E ora ci giochiamo la Finale di Europa League. Godiamoci questa vittoria", dice il tecnico dell'Inter facendo intendere come le sue ...

Baseball: l’Italia giocherà in casa l’Europeo 2021, Torino, Avigliana e Settimo Torinese le sedi

L’Esecutivo della Confederation fo European Baseball (CEB) ha infatti ufficializzato in serata l’attribuzione alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) dell’organizzazione della ...

