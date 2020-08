Hyundai Kona batte il record di autonomia elettrica (Di martedì 18 agosto 2020) Il punto dolente delle elettriche, si sa, è l'autonomia, ma in Hyundai ce la stanno mettendo tutta per superare il problema. La Kona, di suo, già è accreditata di un'autonomia da 484 km, secondo gli standard WLTP, nuovo sistema di test che si avvicina molto alla realtà della strada, ma portata con le dovute maniere, in pista, i risultati sono stati davvero superiori alle aspettative. Per la prova, effettuata sul circuito di Lausitzring in Germania, sono state utilizzate 3 Kona da 204 Cv, con batteria da 64 kWh e tutte sono andate avanti, rigorosamente, con una sola ricarica. E' vero, che lo stress da circolazione quotidiana, in mezzo al traffico, è ben lontano dal tranquillo girare in una pista, dove si può andare a velocità che non ... Leggi su iltempo

