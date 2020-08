Higuain Juventus, l’argentino svela il nome della sua prossima squadra (Di martedì 18 agosto 2020) Higuain Juventus – Il centravanti argentino ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Fox Sports Argentina trattando vari temi. In particolar modo sono stati affrontati argomenti che riguardano mercatoil ma soprattutto il rapporto che ha con il suo connazionale, nonché compagno di squadra, Paulo Dybala e con Lautaro Martinez. Higuain: il futuro dopo la Juventus “In futuro potrei giocare in MLS, ci andranno molti giocatori e sarebbe bello. Però ora sono alla Juventus, ho ancora un anno di contratto e vediamo che succederà. Tra cinque giorni torniamo ad allenarci, vediamo come andrà col nuovo allenatore, ci saranno sicuramente dinamiche diverse. Leggi anche:Paratici Juventus, pazza idea del Barcellona per il restyling ... Leggi su juvedipendenza

