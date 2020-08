Higuain: «Juve? Vediamo cosa succede con il nuovo allenatore» (Di martedì 18 agosto 2020) Gonzalo Higuain parla del futuro nella Juve, dei piani per i prossimi anni e di molto altro. Le sue parole Intervistato da Fox Sports, Gonzalo Higuain ha parlato del suo futuro nella Juve e di molto altro. Le sue parole. MESSI E RONALDO – «Non so se Messi lascerà il Barça e non so cosa stia pensando ora. È una situazione difficile e drammatica in un club dove ha vinto così tante cose. È una domanda per lui e solo lui può dare la risposta. Spero che accada il meglio per lui, ciò che lo rende felice. Giocare con Messi e CR7? Condividono il fuoco interiore di voler rimanere nell’élite del calcio per così tanto tempo. Non è facile. Negli ultimi 15 anni hanno vinto undici Palloni d’Oro e hanno dominato ... Leggi su calcionews24

