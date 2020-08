Highlights Toronto Raptors-Brooklyn Nets 134-110: NBA Playoff 2020 (VIDEO) (Di martedì 18 agosto 2020) I Toronto Raptors cominciano nel migliore dei modi il cammino nella sfida di primo turno dei Playoff NBA contro i Brooklyn Nets. All’AdventHealth Arena di Orlando gara 1 termina in favore dei canadesi con il punteggio di 134-110 dove a spiccare è lo statunitense VanVleet con 30 punti personali. Di seguito le azioni salienti dell’incontro. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Toronto

Generation Sport

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...