Highlights Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 118-110: NBA Playoff 2020 (VIDEO) (Di martedì 18 agosto 2020) Comincia nel migliore dei modi il cammino dei Los Angeles Clippers nel primo turno dei Playoff NBA. All’AdventHealth Arena di Orlando la franchigia californiana si aggiudica gara 1 per 118-110 contro i Dallas Mavericks. Niente da fare per un super Doncic che mette a segno 42 punti personali, per LA risponde Leonard a quota 29 e George con 27 punti. Ecco le azioni salienti dell’incontro. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Los Highlights Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 115-117, NBA 2019/2020: Booker sulla sirena (VIDEO) Sportface.it HIGHLIGHTS Barcellona Napoli: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: highlights Barcellona Napoli Gol e azioni salienti del match tra Barcellona e Napoli, valido per la gara ...

Highlights Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 115-117, NBA 2019/2020: Booker sulla sirena (VIDEO)

Il video con gli highlights di Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 115-117, match valido per la regular season di NBA 2019/2020. Sembravano certi di vincere George e Leonard, ma non fanno i conti con il ...

Gol e azioni salienti del match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2019/20: highlights Barcellona Napoli Gol e azioni salienti del match tra Barcellona e Napoli, valido per la gara ...Il video con gli highlights di Los Angeles Clippers-Phoenix Suns 115-117, match valido per la regular season di NBA 2019/2020. Sembravano certi di vincere George e Leonard, ma non fanno i conti con il ...