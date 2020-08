Heather Parisi confonde i fan: 'Test Covid gratuiti a Hong Kong. Ma non lo farò'. Ecco il motivo (Di martedì 18 agosto 2020) 'A partire dal 24 agosto e durante le due settimane successive, il governo di Hong Kong consentirà a tutti i cittadini, che lo vorranno, di effettuare gratuitamente il Test per il Covid -19. Si ... Leggi su leggo

1solocapitano : @heather_parisi @scenarieconomic @TgLa7 @TgLa7 ahahahah sti ridicoli cazzati fanno campagna elettorale contro… - leggoit : Heather Parisi confonde i fan: «Test Covid gratuiti a Hong Kong. Ma non lo farò». Ecco il motivo - umberta_bi : @heather_parisi @RobertoBurioni Comunque per essere corretti, Montagnier ha detto che 'non si può escludere' che si… - umberta_bi : @heather_parisi E saremo solo noi Italiani, eppure gli stereotipi li hanno studiati per primi gli Americani eh. -

Ultime Notizie dalla rete : Heather Parisi Heather Parisi: "Non farò il test covid messo a disposizione da Hong... CheNews.it Heather Parisi confonde i fan: «Test Covid gratuiti a Hong Kong. Ma non lo farò»

Guardo l'orizzonte per cercare un fine che tarda ad arrivare, ma dobbiamo continuare a sorridere». Lo ha annunciato su Instagram Heather Parisi, aggiungendo: «Ps: io e la mia famiglia, non faremo il ...

Heather Parisi confonde i fan: «Test Covid gratuiti a Hong Kong. Ma non lo farò». Ecco il motivo

Guardo l'orizzonte per cercare un fine che tarda ad arrivare, ma dobbiamo continuare a sorridere». Lo ha annunciato su Instagram Heather Parisi, aggiungendo: «Ps: io e la mia famiglia, non faremo il ...

Guardo l'orizzonte per cercare un fine che tarda ad arrivare, ma dobbiamo continuare a sorridere». Lo ha annunciato su Instagram Heather Parisi, aggiungendo: «Ps: io e la mia famiglia, non faremo il ...Guardo l'orizzonte per cercare un fine che tarda ad arrivare, ma dobbiamo continuare a sorridere». Lo ha annunciato su Instagram Heather Parisi, aggiungendo: «Ps: io e la mia famiglia, non faremo il ...