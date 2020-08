Harry e Meghan pronti per il “primo” lavoro: da pagare la villa in California (Di martedì 18 agosto 2020) Novità davvero importanti per quanto riguarda la vita privata di Harry e Meghan: i due sono pronti per una nuova avventura lavorativa Un cambio repentino della vita per Harry e Meghan Markle. La coppia ha deciso già da tempo di rinunciare agli oneri della famiglia reale e così ci sarebbero le prime difficoltà da superare … L'articolo Harry e Meghan pronti per il “primo” lavoro: da pagare la villa in California è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

novelladonelli : Harry e Meghan in cerca di lavoro per pagare il mutuo della villa milionaria a Santa Barbara...se qualcuno ha un la… - VanityFairIt : I fantagossip dell'estate: c'è anche chi ha parlato di una riconciliazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie o del rit… - MilenaLazzaroni : RT @VanityFairIt: I #Sussex, dopo essersi stabilizzati in una meravigliosa villa a Santa Barbara, cercano opportunità professionali: dai do… - VanityFairIt : I #Sussex, dopo essersi stabilizzati in una meravigliosa villa a Santa Barbara, cercano opportunità professionali:… - infoitcultura : Meghan Markle rompe il silenzio: «Su me e Harry c era un attenzione mediatica tossica» -