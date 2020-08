Guerra nel Mediterraneo per la Patria Blu (Di martedì 18 agosto 2020) Nel Mediterraneo orientale è in corso un nuovo conflitto per la «Patria Blu» che fa ancora più a pezzi l’atlante del disordine Nato, ne è la prova il confronto diretto tra una fregata turca e una greca a est di Rodi. L’espansione di Erdogan nel Mediterraneo, dall’Egeo alla Sirte, ma anche oltre Suez – in Mar Rosso (Somalia) nel Golfo (Qatar) – ha un nome: Mavi Vatan, la Patria Blu, così viene chiamata dagli strateghi dell’ammiragliato turco. Nel concreto significa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Guerra nel Guerra nel Mediterraneo per la Patria Blu Il Manifesto Basaglia, 40 anni fa moriva 'colui che slegò i matti'

Che cos’è rimasto, del «Dottore dei matti»? Sono passati quarant’anni dal calvario dell’agosto 1980 in cui Franco Basaglia si spense fiato dopo fiato, incurabile, nella sua casa nel sestiere di San Ma ...

Atene, tra i disperati di Victoria Square

Qui nessuno è cattivo ma è la situazione a essere tale», racconta Jalal, giovane studente afgano scappato dalla guerra e ora in cerca di opportunità ... dei cittadini greci», si legge ancora nel ...

