Grecia, c’è qualcosa di anomalo nell’allarmismo che si sta diffondendo sul Covid (Di martedì 18 agosto 2020) C’è qualcosa di anomalo nell’allarmismo che si sta diffondendo sul Covid in Grecia. Sin dal mio arrivo ho riscontrato una buona organizzazione logistica, con presidi e test nei principali porti, dove io stesso sono stato sottoposto al tampone in pochi minuti. Oggi, complici gli aumenti dei contagi nel paese, sale la tensione e l’angoscia per chi rientra in Italia, con l’immancabile coda di polemiche. Ma forse servirebbe più misura, tanto nella politica quanto nella comunicazione. Un esempio concreto può venire in aiuto. A metà giugno, alla notizia che la Grecia aveva “rimandato” di 15 giorni l’ingresso dei turisti italiani, nel nostro paese è scoppiata una bufera con titoli contro la Grecia, ... Leggi su ilfattoquotidiano

