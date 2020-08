Grazie a FdI Meloni, Salvini e Berlusconi firmano il patto anti-inciucio. «Mai con la sinistra» (Di martedì 18 agosto 2020) «Grazie a Fratelli d’Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta. Abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi». Lo annuncia la leader di FdI Giorgia Meloni. Centrodestra, firmato il patto anti-inciucio «Di fronte alla richiesta del governatore del Veneto di confermare il sostegno all’autonomia –aggiunge Meloni – Fratelli d’Italia ha ... Leggi su secoloditalia

