Governo, l’aumento dei contagi spiana la strada al MES (Di martedì 18 agosto 2020) La situazione è per fortuna ancora lontana dai mesi più caldi dell’emergenza quando i numeri somigliavano a un bollettino di guerra ma il trend degli ultimi giorni è quantomeno preoccupante con un aumento costante e progressivo. Ieri la curva dei contagi è tornata a scendere ma in molti fanno notare che è merito del “trucchetto”: ossia sono stati effettuati quasi 6mila tamponi in meno. C’è però un elemento dal quale si deve partire: l’impennata dei contagi, per il momento con numeri decisamente più contenuti rispetto a quello che sta accadendo in Francia e Spagna dove il virus viaggia purtroppo sul binario dei record giornalieri, ha riportato sotto i riflettori il tema del potenziamento del nostro sistema sanitario. Ed ecco che rispunta il MES, che in ... Leggi su quifinanza

