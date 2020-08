Gossip News: Elettra Lamborghini twerka in hotel, Gerry Scotti 40 giorni di astinenza (Di martedì 18 agosto 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Elettra Lamborghini, che con l’ennesimo twerk ha movimentato il web, mentre Elenoire Casalegno ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua storia passata con Sgarbi. Intanto si ipotizza un nuovo amore per Diletta Leotta tra le fila della serie A, e invece Gerry Scotti racconta che… Elettra Lamborghini: È la regina del twerk in Italia, eppure non smette ancora di stupirci. Quando Elettra agita il suo lato B rigorosamente maculato, il web si ferma e resta senza fiato. La cantante ereditiera ha regalato ai suoi fan un po’ di allenamento in diretta da una stanza di ... Leggi su velvetgossip

luciaguglielmi : #uominiedonne #Giulia #DeLellis è presente nel #videoclip del #Dama: c'é anche #Carlo #Beretta (#VIDEO)… - sosbiglietti : Sophie Turner che chiama Joe Jonas “papà” per la prima volta ti farà sciogliere - AngoloNews2018 : #gfvip #GrandeFratello #Vip 5: nel #cast 14 #concorrenti tra cui #Brosio #Vento #Fogli (#Rumors)… - sportli26181512 : 'Ibrahimovic e Diletta Leotta stanno insieme': Secondo alcune indiscrezioni il prossimo numero di 'Chi' potrebbe sa… - AngoloNews2018 : #Giulia #DeLellis nel #video del nuovo brano di #Andrea #Damante, dedica su #Instagram: 'Orgogliosa'… -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Durissimo sfogo di Raffaella Mennoia contro i vip accalcati in Sardegna Vi toglierei la cittadina... Gossip News Gossip News: Elettra Lamborkini twerka in hotel, Gerry Scotti 40 giorni di astinenza

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Elettra Lamborghini, che con l’ennesimo twerk ha movimentato il web ...

Con lo smart working finisce il gossip da ufficio. Saremo sempre più introversi?

Gli italiani hanno scoperto in massa lo smart working e ormai, ne è convinta la stragrande maggioranza dei lavoratori, in futuro si lavorerà sempre di più da casa. Con tutti i pro e i contro: la diffi ...

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Elettra Lamborghini, che con l’ennesimo twerk ha movimentato il web ...Gli italiani hanno scoperto in massa lo smart working e ormai, ne è convinta la stragrande maggioranza dei lavoratori, in futuro si lavorerà sempre di più da casa. Con tutti i pro e i contro: la diffi ...