Gonzalo Higuain chiude alla cessione: “Torno alla Juve, vediamo cosa succede con Pirlo” (Di martedì 18 agosto 2020) Nonostante la Juventus sia intenzionata a cederlo per disfarsi del suo pesante ingaggio, Gonzalo Higuain non ci pensa neanche a fare le valigie. In una intervista rilasciata a Fox Sports, l’attaccante argentino ha dichiarato che il suo futuro sarà ancora a tinte bianconere almeno per un altro anno: “Il 24 torno ad allenarmi, ho ancora un anno di contratto in Italia. Devo presentarmi lì e vedere cosa succede con il nuovo allenatore. Ci saranno dinamiche diverse”. Il centravanti argentino si immagina ancora in bianconero, poi più avanti si vedrà: “Ora gioco in biamconero, in futuro potrebbe esserci la possibilità di giocare nella MLS. Molti giocatori ci vanno, sarebbe bello, ma ora sono qui”. Gonzalo ... Leggi su sport.periodicodaily

forumJuventus : Il padre di Higuain: 'La Juve non lo vuole più? Invenzione. Gonzalo non rinuncerà al suo contratto con la Juve' ???… - MundoNapoli : Gonzalo Higuaìn: “Non mi sono pentito di aver lasciato il Napoli per approdare alla Juventus” - juventusnotizi1 : RT @Viglianesi_S: Cosa ne pensate di un altro anno di Gonzalo..??? #Juve #Agnelli #Pirlo #Higuain - Viglianesi_S : Cosa ne pensate di un altro anno di Gonzalo..??? #Juve #Agnelli #Pirlo #Higuain - ilnapolionline : Gonzalo Higuain: 'Napoli? Felice di aver scelto la Juventus' - -