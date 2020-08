Gonzalo Higuain a tutto tondo: “Cantavo con i tifosi del Napoli, ma potevo dire di no alla Juve?” (Di martedì 18 agosto 2020) Gonzalo Higuain è stato ospite di Fox Sports Argentina e ha parlato sia della Juventus sia del Napoli. “MLS? In futuro ci andranno molti giocatori e sarebbe bello. Però ora sono alla Juventus, ho ancora un anno di contratto e vediamo che succederà. Tra cinque giorni torniamo ad allenarci, vediamo come andrà col nuovo allenatore, ci saranno sicuramente dinamiche diverse. Perdono da Napoli? No, è quando tu vai nella squadra più vincente. Come ho detto per Messi, l’importante è far scelte per la propria felicità e la propria carriera. Non mi pento della scelta”. “La passione dei tifosi? Quanti giocatori sono passati da Boca a River, da Milan a Inter, dal Real al Barcellona, mica li chiamano traditori. ... Leggi su calciomercato.napoli

